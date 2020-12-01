تامر حسني يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي بمفاجأة جديدة

يحيي الفنان تامر حسني حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بأغنية جديدة له، والذي يقام غدًا الأربعاء، في دار الأوبرا المصرية. كما يشهد الحفل ظهورا خاص للفنان أشرف عبد الباقي إذ يشارك في تقديم حفل افتتاح المهرجان. كما يستعد تامر حسني لتصوير أحدى أغنيات الألبوم خلال الفترة القادمة بطريقة الفيديو كليب لطرحها بالتزامن مع طرح آخر أغنيات الألبوم. اقرأ أيضًا..تامر حسني يفاجىء أصغر معجبيه بهذه الطريقة "فيديو"



الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان تامر حسني أغنية في جمال كدة، وحصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر "يوتيوب"، من كلمات:حسام سعيد، ألحان:محمود أنور، توزيع:جلال حمداوي.

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