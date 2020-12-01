إصابة 12 شخص في حريق منطقة الروبيكى

استطاعت الحماية المدنية بالشرقية، السيطرة على الحريق الهائل الذي إندلع منطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، والذي أصيب فيه 12 شخص.
أسفر الحريق عن إصابة 5 باختناقات وجرى إسعافهم في مكان الواقعة، كما أصيب 6 آخرين باختناقات وحروق بسيطة وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان وإصابة آخر بحروق جرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق.
كان قد تلقي اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد المصانع بمنطقة “الروبيكي” بدائرة القسم.
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دفعت الحماية المدنية بـ 20 سيارة إطفاء سريعًا للسيطرة على الحريق وإنقاذ الموقف قبل وقوع خسائر فادحة، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعة.
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