فارق السن 45 عامًا.. قصة حب محمد وإريس جونز تشعل السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتصريحات السيدة إريس جونز "81 عاما" فى تصريحات للتليفزيون البريطانى، فإن زوجها الشاب المصرى محمد أحمد شخص رائع، ورغم أنه أصغر من أحفادها إلا أنه يملأ حياتها بالحيوية والنشاط والود والمحبة.

وأشارت جونز إلى أن فارق السن بينها وبين زوجها، لم يشكل أى عائق لارتباطهما، مضيفة: "فعلى الرغم من أننى أكبر من والد ووالدة زوجى إلا أنهما باركا زواجنا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" فإن الزوجين لم يتم إجراءات الزواج التقليدى لكنهما وقعا أوراقا مكتوبة باللغة العربية لجعل الأمور رسمية، فى شكل زواج عرفى.

وقالت جونز إنها احتفلت بزواجها فى أحد فروع محلات دجاج أمريكية شهيرة، وأرسلت طلبا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، لكى يسمح لزوجها بالقدوم إلى بريطانيا، التى سيكون مفيدا لاقتصادها.

وأكدت جونز أنها أحبت زوجها كونه حب من نوع خاص، مؤكدة أنه يغير عليها وأن قصة حبهما مثل روميو وجولييت ويمكن أن تتحول إلى قصة فيلم.

وكان محمد قد ظهر فى مقطع فيديو يدافع عن علاقته بزوجته العجوز ويتصدى لمنتقديه قائلًا: "النقاد الذين لا يعتقدون أننا فى حالة حب يمكنهم الذهاب إلى الجحيم، الحب لا يعرف أى فارق فى العمر، أو البلدان هذه هى حياتنا، اختارتنى إيريس واخترتها وسنعيش معًا".

وأضاف: "أريد أن أقول لجميع الأشخاص الذين يهاجمون حبنا، هذا ليس من شأنكم ، ركزوا فى حياتكم، أنا غاضب من أن أقول فى وسائل الإعلام أن الناس يقولون إننى ولد لعبة ، أنا رجل ولا يحق لأحد أن يقول هذا فى حقى".

وأشارت جونز إلى أنه لا بد من مهاجتمها هى بدلا من مهاجمة زوجها، لأنه لم يخطئ فهو حبها ولم يريد منها شىء، معلقة: "هو يهتم بى أكثر من أبنائى وظل معى لمدة 3 أيام فى المستشفى ونام على الأرض حتى تم شفائى".

ودافع محمد عن علاقته بزوجته إيريس جونز، مؤكدًا أن علاقتهما قائمة على حب حقيقى متبادل بين الطرفين، مضيفا: "أريد أن أقول لجميع الأشخاص الذين يهاجمون حبنا، هذا ليس من شأنكم، ركزوا فى حياتكم، أنا غاضب من أن أقول فى وسائل الإعلام أن الناس يقولون إننى ولد لعبة، أنا رجل ولا يحق لأحد أن يقول هذا فى حقى".

ووفقا لما أوردته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الشاب المصرى خرج عن صمته بعد انتقادات عديدة تلقاها بعد زواجه من عجوز تكبره، بعد تعارفهما عبر فيسبوك.

وفى مقابلة مع صحيفة "صنداى بيبول"، قالت إيريس إنها كانت عاملة نظافة وتعيش الآن بمعاش التقاعد الحكومى والإعاقة، مضيفة: "إذا كان محمد تزوجنى من أجل ثروتى فسيخيب ظنه للأسف، لأننى أعيش بمعاش تقاعدى، لقد قضيت سنوات فى جعل الناس سعداء، والآن أريد فقط الزواج من الرجل الذى أحبه قبل أن أموت".