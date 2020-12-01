عاجل.. السيسى يتابع تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية".
وعرض وزير التموين، فى هذا الإطار المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالى 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتها، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث جميع جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، أخذا فى الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، ما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، كما وجه بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع فى تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة فى الغاز الطبيعى.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على مخطط تطوير شركتى "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والجدول الزمنى، والتكلفة المالية الإجمالية، والهيكل التنظيمى المقترح، وتطوير خطوط الإنتاج، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة فى مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطنى فى السوق المحلى، وزيادة قدراتهما التنافسية والتصديرية.
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