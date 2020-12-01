النشرة المرورية .. طريق «مصر - إسماعيلية» بديلًا عن محور سعد الدين الشاذلى

جدة - نرمين السيد - أضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعـلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية ظهرت فيها بعض الكثافات بمحور أبوقير ومنطقة محرم بك، فيما ظهرت بعض الأحجام بمحافظة الغربية بالطريق الزراعى للمتجه إلى مدينة طنطا.

وذكر صابر، أن الأحجام انحسرت بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية ببورسعيد، فيما شهدت الطرق بباقى محافظات الوجه القبلى والبحرى سيولة مرورية.

وأوضح صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد كثافات بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات الجارية بها، أبرزها أعلى مناطق الأتوستراد، والبساتين، والمرج، وطالب قائدى السيارات القادمين من أكتوبر، والشيخ زايد، الابتعاد عن ميدان لبنان، كما طالب بالابتعاد عن محور سعد الدين الشاذلى بسبب تصادم مرورى أسفر عن ظهور بعض الكثافات، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للمرور أمرت بانتشار الخدمات المرورية مستعينة بالأوناش لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة لطبيعتها، وطالب بسلوك طريق "مصر – إسماعيلية" بديلًا له.

وتابع: "تشهد بعض المحاور بمحافظة القاهرة ظهور أحجام خصوصا محور صلاح سالم عند الفردوس وطالب باتخاذ طريق النصر، كما طالب بالابتعاد عن محور الفنجرى وسلوك المسطح الأرضى لشارع لطفى السيد".