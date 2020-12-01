القبض على والد الطفل المتهم بقيادة سيارة معرضاً حياة الغير للخطر بالمقطم

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى تحديد مالك السيارة التي كان يقودها طفل عرض حياة المواطنين للخطر. وتبين من التحريات أن السيارة ملك صاحب محل لبيع الدراجات النارية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم المقطم. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأن الطفل المتواجد بمقطع الفيديو نجله، كما تبين انتهاء رخصة السيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . وجاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم.

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