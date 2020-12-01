أبو العينين ينعى رئيس مجلس إدارة شركة الروقي

نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، المغفور له الأستاذ/ السيد محمد علي روق، رئيس مجلس إدارة شركة الروقي لمواد البناء والسيراميك، الذي وافته المنية اليوم.
وتقدم النائب محمد أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
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