نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 12 عاملا.. التفاصيل الكاملة للحريق الضخم بمنطقة العاشر من رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بالروبيكي بمدينة العاشر من رمضان من ناحية الصوامع وامتد لمصنع مجاور اندلاع حريق ضخم في مصنع لإنتاج مادة التنر عصر اليوم، مما أسفر عن إصابة ١٢ شخص بحروق واختناقات.

وترصد "الفجر" في السطور التالية تفاصيل اندلاع حريق بمدينة العاشر رمضان:

تفاصيل الواقعة:

اندلعت النيران عصر اليوم، بمصنع للمواد كيماوية بمنطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، فى تناكات مادة التنر مما ساعد على امتداد ألسنة اللهب إلى مبنى مجاور لمصنع بلاستيك وانتشار دخان كثيف أسود أدى لاختناقات بين العمال وتعرض بعضهم لحروق.

السيطره علي الحريق:

ودفعت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد عدلى مدير الإدارة بالشرقية، بسيارات الإطفاء وصل عددها إلى 20 سيارة إطفاء والتى تمكنت من إخماد الحريق فى اقل من ساعة.

وقد تمكنت الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق ضخم بمنطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، ولكن أسفر الحريق عن إصابة 12 عامل بحروق واختناقات وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

مديرية الصحة:

وكشفت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أن حريق مصانع الروبيكى بمدينة العاشر، أسفر عن إصابة 5 باختناقات وجرى إسعافهم فى مكان الواقعة كما أصيب 6 آخرين باختناقات وحروق بسيطة وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان وإصابة آخر بحروق جرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق.

وكانت شبت النيران على مساحة كبيرة من المصنع حيث ساعدت مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.