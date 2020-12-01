نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن هاتف آوبو oppo a15 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة آوبو oppo a15، التي أعلنت عنه شركه آوبو عليه عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي جاء بمثابه فئه سعريه متوسطه ومقبوله لجميع الأشخاص، كما عملت آوبو علي تدعيم هاتف آوبو oppo a15 بالمواصفات التي تتناسب مع الفئة السعرية له مما يثير المنافسة بين الهواتف الأخري في هذه الفئة السعرية، كما عملت آوبو عن إطلاق الهاتف بسرعه في الأسواق لبيعه مما تتوقع آوبو سرعه بيع الهاتف.

مواصفات آوبو oppo a15

أعلنت آوبو عن إطلاقها لهاتف آوبو oppo a15 الجديد والتي أعلنت عن مواصفات الهاتف والتي سوف نلخصها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 164×75.4×7.9 ملي.

وزن الهاتف 175 جرام.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك بولي كاربونيت.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف يدعم منفذ لكارت ميموري 256 جيجا لزيادة مساحه الهاتف.

الهاتف يدعم شاشه من نوع ips lcd كما في هاتف آوبو oppo a92 وتأتي بحجم 6.52 بوصه وتتميز بأبعاد عرض 20:9 مزوده بكاميرا للسلفي أعلاها.

الهاتف يدعم معالج من نوع helio p35 كما في آوبو oppo a93 ثماني النواة ويدعم أيضا معالج رسومي اخر من نوع powervr ge8320.

الهاتف يدعم مساحه تخزين تتميز بسعة 32 جيجا مع 2 جيجا رام.

الهاتف يدعم كاميرا تتميز بوجود ثلاث كاميرات الأولي بدقه 13 ميجا بكسل والثانية بدقه 2 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل مع دعمها فلاش ليد وتصوير الفيديوهات بجوده [email protected]

الهاتف يدعم كاميرا أمامية للتصوير السلفي تتميز بدقه 5 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم منفذ للسماعات الخارجية.

الهاتف يدعم بصمه اصبع موجوده في ظهر الهاتف كما يدعم أيضا بصمه الوجه.

الهاتف يدعم بطاريه تتميز بسعة 4230 ملي أمبير ويدعم أيضا شاحن بقوه 10 وآت.

ألوان الهاتف الأبيض والأسود والأزرق.

عيوب هاتف آوبو oppo a15

جاءت بعض العيوب البسيطة في هاتف آوبو oppo a15 الجديد من آوبو وهي:

البطارية ليت الأكبر ولا تدعم الشحن السريع.

الهاتف يعتبر متواضع جدا من حيث الإمكانيات.

منفذ الشاحن للهاتف قديم.

كاميرات الهاتف لا تدعم أي مواصفات وجودتها قليله نسبيه.

سعر آوبو oppo a15

أعلنت شركه آوبو عن سعر هاتف آوبو oppo a15 الجديد عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للنسخه 32 جيجا و 2 جيجا رام470 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 2100 جنيه مصري.