بالفيديو.. النائبة مني جاب الله تطالب بتوفير الإعتمادات المالية لمواجهة أزمة صرف الأمطار

قالت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب:" إن فلسفة قانون التصالح هو رفع البنية التحتية فى كل المحافظات، ولابد من توظيف العائدات من قانون التصالح، لتكون فى خدمة البنية التحتية".

وتابعت خلال حديثها فى جلسة للجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، لابد من توجيه الإمدادت إلى المحافظات الأكثر خطورة واحتياجًا.

وأضافت جاب الله، قائلة:" أدعم فكرة عمل لجنة تضم الجهات المسئولة لتجنب الاصطدام بالمحافظات الأشد خطورة، غارقة فى المياه".