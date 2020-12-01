حروق واختناقات.. ضحايا حادث حريق الروبيكى بالعاشر من رمضان

تمكنت الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق ضخم بمنطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، أسفر عن إصابة 12 عاملت بحروق واختناقات وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.
فاندلعت النيران عصر اليوم، بمصنع للمواد كيماوية بمنطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، فى تناكات مادة التنر مما ساعد على امتداد ألسنة اللهب إلى مبنى مجاور لمصنع بلاستيك وانتشار دخان كثيف أسود أدى لاختناقات بين العمال وتعرض بعضهم لحروق.
وشبت النيران على مساحة كبيرة من المصنع حيث ساعدت مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
وأكدت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أن حريق مصانع الروبيكى بمدينة العاشر، أسفر عن إصابة 5 باختناقات وجرى إسعافهم فى مكان الواقعة كما أصيب 6 آخرين باختناقات وحروق بسيطة وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان وإصابة آخر بحروق جرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق.
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