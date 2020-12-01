عضو بمجلس الشيوخ لـ "الطلاب الوافدين": الأمل معقود عليكم لتأكيد عالمية الأزهر

هنأ الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، عضو مجلس الشيوخ، الطلاب الوافدين الفائزين في مسابقات "مواهب وقدرات"، التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر.

وقال عامر للطلاب الفائزين: "أهنئكم بنجاحكم وأقول لكم ليفرح الأزهر اليوم وهو يحقق جزءا من رسالته العالمية، وهو يرى أبناءه من الوافدين عليه وهم يحققون التفوق ويحرزون التقدم".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "أنتم امتداد لأسلافكم الوافدين، الذين سكنوا أروقة الأزهر الشريف والذين تخرجوا فيه ثم رجعوا إلى بلادهم يحملون رايات العلم والمعرفة والنور والرشاد، أسلافكم الذين تحققوا بمنهج الأزهر الرشيد، هذا المنهج الذي يقوم على تحقيق أمرين: بناء الإنسان وعمارة الأكوان هذا المنهج الذي يتصل إلى رسول الله سندا وإلى علماء الأمة نورا وهديا، هذا المنهج الرشيد الذي من أجله جئتم، وبسببه تركتم أوطانكم وبلادكم وأهلكم لتنعموا بالنهل منه فلا تحيدوا عنه".

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