مستشار الرئيس للصحة: زيادة حالات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 140%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لقطاع الصحة، إن المبادرات الرئاسية تهتم بعلاج المواطنين ويصل الأمر إلى بعض التدخلات الطبية العاجلة التي لايمكن ان تحضع للانتظار ، منوهًا الى أن العلاج على نفقة الدولة زادت ميزانيته بنسبة 140%.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة انعكست على المواطنين وتلقوا الخدمات الصحية سواء الكشف المبكر أو المعالجة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ساهمت كثيرًا في الحد من انتشار فيروس سي وقرب الانتهاء منه في مصر.

وأشار إلى أن أمراض العصر تدور حول 3 أمراض وهى ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وأمراض الأورام، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر تساهم في الحد من أمراض تصلب الشرايين وأمراض الكلى التي تؤدي للإصابة بالفشل الكلوي.

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وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والبروستاتا يتم من خلاله السيطرة على المرض ولن يعود مرة أخرى بنسبة 90%، موضحا أن المبادرات الصحية الرئاسية استباقية علاجية تحد من تكلفة المرض المادية والنفسية، منوهًا بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم، باعتبارهما جناحي التقدم والرقي لأي دولة، وجميع الدول المتقدمة تقدمت بتطوير الصحة والتعليم

