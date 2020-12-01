تحيا مصر ينشر تفاصيل مصرع طالب بالفرقة الخامسة بطب الأزهر بالقاهرة

لقى الطالب ضياء يوسف حامد بالفرقة السادسة بكلية طب البنين بالقاهرة مصرعه، بعد أن طعنه شخص مختل عقليا، بمسقط رأسه بقرية السيفا، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم خريج كلية العلوم ويعاني من مرض نفسي منذ فترة، وسبق وأن شوهد يمشي في الشارع ويهذي بكلام غير مفهوم، حاولت علاجه أكثر من مرة.

فيما تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمود صديق، نائب الدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية طب بنين بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، في وفاة الطالب ضياء يوسف حامد.

ودعت خارج الجامعة، المولى عزَّ وجلَّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

في الوقت نفسه، دعا طلاب الفرقة الساسة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بإطلاق اسم زميلهم المتوفي على الدفعة "51 طب"، المقرر لها التخرج بعد أيام.

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وأكد الطلاب، أن زميلهم ضياء يوسف كان دمث الخُلُق، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، سواء في بلدته أو بالكلية، وكان من المفتضر أن يتخرج خلال أيام، ويصبح طبيبا رسميا.