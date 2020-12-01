غدا.. "الاحتفال باليوم العالمي لمتحدى الإعاقة" بمكتبة القاهرة الكبرى

تحتفل مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، باليوم العالمي لمتحدى الإعاقة، وذلك فى الثالثة من عصر غدا الأربعاء، بمقر المكتبة بالزمالك.

ويتضمن الاحتفال ورش عمل، وعدد من الفقرات الفنية، وندوة ثقافية، يتحدث فيها الدكتورة نورا عبد العظيم، الباحثة بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية، الكاتب عبد الرحمن مؤمن، مؤسس فريق طموح للكنوز البشرية، كابتن شيماء المواردى، حكم بمنطقة الجيزة للكاراتيه، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.

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يذكر أن اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة يوافق ٣ ديسمبر من كل عام، وتحتفل به المكتبة غدا مع الالتزام باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين.