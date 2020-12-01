حرق الجد على يد الحفيد.. المتهم يعترف: "طردني أنا وصاحبتي وكنا بنمارس الرذيلة"

تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بالعثور على جثة متفحمة في منطقة جبلية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور عليها، لشخص في العقد السادس من العمر، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتشكل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "أحمد. م"، في العقد السادس من العمر، مقيم في دائرة قسم شرطة حلوان، وأن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليه؛ بسبب حدوث مشاجرة بين الأخير والمتهم؛ بسبب مشاهدته له في أثناء ممارسة الرذيلة.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وقال إنه مقيم مع جده في إحدى شقق المشروع الأمريكي بدائرة قسم شرطة حلوان، وقبل الواقعة كان برفقة فتاة في الشقة، وفجأة دخل عليه جده؛ فوجده في وضع مخل بالآداب، فطردها المجني عليه من الشقة، وتشاجر مع المتهم.

وضرب المتهم جده على إثر ذلك، حتى سقط على الأرض مغشيا عليه، فاتصل بصديقه، وحمل الاثنين المجني عليه في سيارة المتهم الثاني إلى المنطقة الجبلية التي عثر فيها على الجثة، وسكب عليه كمية من البنزين.

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وأفاق المجني عليه من الغيبوبة، وحاول الهرب، ولكن المتهمين أشعلا النيران فيه، وظل يستغيث من شدتها حتى سقط على الأرض ولقي مصرعه.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

