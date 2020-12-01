بدء أعمال لجنة التشاور السياسى بين مصر والسعودية

جدة - نرمين السيد - وأوضح حافظ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة تأتى للتأكيد على التضامن المتبادل بين البلدين فى مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما وما تشهده المنطقة من تحديات، وأهمية الاستمرار فى تطوير أوجه التعاون الثنائى.

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