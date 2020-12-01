مدبولى: أعمال تطوير طريق الفيوم هدفها القضاء على الكثافات المرورية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى، وحتى ميدان الرماية، يأتى سعيا للقضاء على الكثافات المرورية العالية التى يشهدها هذا الجزء من الطريق الذى يخدم منطقة هضبة الأهرام، ومساكن ضباط الرماية، ومنطقة حدائق الأهرام، وكذلك مدخل طريق الواحات، ومدينة حدائق أكتوبر.





وأضاف مدبولى، فى اجتماع، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال تطوير طريق الفيوم، والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، أن الأعمال تأتى أيضاً فى إطار متابعة الجهود المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة مختلف الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، وصولاً لإتاحة مجموعة من الطرق والمحاور التى تخدم هذه المنطقة الحيوية التى تزخر بالعديد من المناطق الأثرية الهامة، والعمل على إزالة أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع إلى أهمية رفع كفاءة وتوسعة الطريق الواصل بين منطقة حدائق الأهرام ومنطقة التجنيد، وصولاً للمتحف المصرى الكبير، وإعادة تنسيق المواقف بالمنطقة، بما يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى الطريق الدائرى أو شارع الهرم أو طريق إسكندرية الصحراوى، عبر هذا الطريق.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير طريق الفيوم، والذى يبدأ من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى، وحتى ميدان الرماية، وتمت الإشارة إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع شملت تطوير الطريق بطول 16 كم، وبعرض 4-9 حارات مرورية لكل اتجاه، وإنشاء تقاطع حر لمدخل طريق الواحات من خلال كوبرى يتقاطع مع طريق الفيوم.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة إنشاء 3 كبارى مشاه على طريق الفيوم، بداية من الطريق من جهة ميدان الرماية، مرورا بالبوابات المتعلقة بمنطقة حدائق الاهرام، بما يسهم فى الحفاظ على حياة المواطنين، ويضمن سهولة ويسر الحركة المرورية على الطريق.

حضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.