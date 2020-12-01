حملة أبوالعينين تستكمل أعمال التعقيم والتطهير بأرض اللواء

أنهت حملة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، تعقيم وتطهير شارعي عبده مراد والدندراوي المتفرعين من شارع عبده خطاب بمنطقة أرض اللواء بحي الدقي. وباشرت الحملة نشاطها بتطهير وتعقيم مسجد الدندراوي بنفس المنطقة، حفاظا على صحة الأهالي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبنى الحملة تنفيذها منذ بداية جائحة كورونا.



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