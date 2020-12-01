أسقف البحر الأحمر يزور مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة

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جدة - نرمين السيد - وكان يرافقه فى الزيارة محمد ابراهيم مرسى، مدير إدارة الغردقة التعليمية، وعددًا من القيادات التعليمية بالمحافظة.
وقدم الأنبا إيلاريون، الهدايا والجوائز لتلاميذ المدارس، التى قام بزيارتها، وكانت الزيارة سبب فرح وسعادة غامرة لطلاب المدارس والزائرين على حد سوء.
هذا وقد قدم الأنبا إيلاريون، الشكر العميق لادارة المدارس الثلاث على المجهود الجبار المبذول لرعاية الطلاب ذو الهمم والاحتياجات الخاصة.
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