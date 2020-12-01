الهيئة الوطنية تنتهى من طباعة بطاقات الاقتراع بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق عمليات الاقتراع فى الخارج والداخل خلال ختام جولات المرحلة الثانية.

وتمكنت الوطنية للانتخابات من طباعة ما يقرب من 30 مليون بطاقة اقتراع يستخدمها الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى تلك الجولة، كما تم طباعة الأوراق الانتخابية من محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ونماذج الحصر العددى للجان الانتخابية والحفظ.

وأضافت الهيئة أنها تابعت عن كثب مدى جاهزية مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الإنشائية والفنية لها، وكذا الترتيبات الخاصة بتوفير صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى الاقتراع من قفازات بلاستيكية واقلام وكبائن للاقتراع السرى المباشر.

وأكدت الوطنية للانتخابات أن تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة يبدأ من بعد غدا الخميس ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل حيث تتيح الهيئة يومى 3 و4 ديسمبر الموافقين الخميس والجمعة بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكترونى أمام المصريين بالخارج لطباعتها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التى تتلقها خلال أيام الاقتراع فى الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

وبالنسبة لتصويت الداخل فقد وفرت الوطنية للانتخابات، كافة المستلزمات الواقية من كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الإقتراع، مع إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى.

وأضافت الهيئة أن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية تجرى فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من اجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعد ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الاولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الاولى 41 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعدا تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشحا فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعد وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.