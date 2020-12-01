بثلاثية.. طلائع الجيش يذيق الزملك مرارة الإقصاء من كـأس مصر

أقصى فريق طلائع الجيش نادى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق جناح الفريق أحمدسمير، والمهاجم عمرو مرعى.
وكان يسعي نادي الزمالك اليوم للفوز علي نادي طلائع الجيش بعد خسارته في نهائي البطولة الإفريقية أمام فريق الأهلي، ولكن بات من المؤكد خسارة الفريق، بعد تبقى دقائق معدودة.
وسجل اللاعب أحمد سمير، الهدف لاعب فريق طلائع الجيش، وجاء الهدف من ضربة ثابتة نفذها أحمد سمير بصورة رائعة سكنت على يسار جنش إلى داخل الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثانى بضربة جزاء.
وفى الدقيقة 46 من عمر اللقاء، أحرز اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، ضربة ثابتة بصورة رائعة تسكن أعلى المقص الأيسر، لمحمد بسام حارس طلائع الجيش الى داخل الشباك.
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