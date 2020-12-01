حسين الشحات ومروان محسن يقودان الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة الاتحاد السكندرى بعد قليل، فى نصف نهائى كأس مصر. وجاء تشكيل النادى الأهلى على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى. خط الدفاع: محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو. خط الهجوم: مروان محسن. اقرأ أيضًا: أبرز لحظات وليد سيلمان مع الأهلي بمناسبة عيد ميلاده 36

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى - رامى ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

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