الأحد المقبل .. غلق دير سانت كاترين بسيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، أن الدير سيكون مغلقا لمدة 5 أيام بدءًا من يوم الأحد 6 ديسمبر حتى يوم الخمس 10 ديسمبر الجارى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، أن الدير سيكون مغلقا لمدة 5 أيام بدءًا من يوم الأحد 6 ديسمبر حتى يوم الخمس 10 ديسمبر الجارى. وأشار إلى عدم استقبال الزيارات للأفراد أو أفواج سياحية، وستقتصر الصلوات والقداديس على رهبان الدير فقط، ولا توجد أية استثناءات بخصوص هذا الشأن.

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