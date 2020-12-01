فيديو.. مستشار وزير الصحة: مصر حاجزة نصيبها من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر "حاجزة نصيبها" من لقاح فيروس كورونا، مضيفًا: "مصر عاملة حسابها لضمان توفير حصتها من اللقاح".





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه اللجان العلمية المنبثقة من اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بدراسة اللقاحات من حيث المميزات والعيوب ليأتى للشعب المصرى اللقاحات الأحسن فى العالم. وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الاهتمام بتوافر لقاح كورونا يؤكد اهتمام الرئيس بصحة الشعب المصرى.

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