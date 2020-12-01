فيديو.. وزير الزراعة: متوسط استهلاك المواطن المصرى للأسماك أعلى من العالمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصير، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن ما تستورده مصر هو اللبن البوردة فقط، متابعًا: "بنصدر منتجات ألبان كمان".
وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأسماك والدواجن والألبان ومع الدعم المقدم للبتلو سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، منوهًا إلى أن مصر تنتح 2 مليون طن أسماك، ومتوسط استهلاك المواطن المصرى من الأسماك أعلى من العالمى.
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