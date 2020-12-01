محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات التنفيذ بالمشروعات الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وجمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ورئيس مدينة دهب وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنيين بالمحافظة.
وشدد المحافظ، خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من مشروعات المياه وأعمال الرصف والتجميل والتطوير بالمدن فى المدد الزمنية المحددة لها، وأنه سيقوم بجولة بعدد من المدن الأسبوع القادم لمتابعة الموقف على أرض الواقع، مشيرا إلى الاستعداد التام لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمدن خليج السويس الأسبوع القادم.
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