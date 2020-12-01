فيديو.. لجنة كورونا: مسحة الفيروس قد تظل إيجابية لـ90 يوما من أول الإصابة

جدة - نرمين السيد - قالت جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تنتظر لقاح كورونا الذى ستوافق عليه الجهات المعنية المحايدة، مضيفة: "المفروض اللقاحات تاخد موافقة من جهة دولية محايدة، مش أى حد يقول اللقاح اللى بينتجه كويس هاخده أديه للشعب".





وأضاف العسال، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن هناك زيادة فى حالات كورونا وهى زيادة متوقعة مع دخول فترة الشتاء. ونصحت المواطنين بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفة: "الوقاية خير من أى علاج وهى السلاح الآمن دلوقتى، واللقاح عمره ما هيغطى 6 مليار مواطن فى شهر". وأكدت أن كل الأعمار معرضة للإصابة بالمرض ومنهم الأطفال، منوهة إلى أن مسحة كورونا قد تظل إيجابية لمدة 90 يوما من أول الإصابة، لافتة إلى أن هناك حالة واحدة فقط على مستوى العالم فى هونج كونج ثبت إصابتها مرة أخرى بكورونا فى شهر أكتوبر الماضى.

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