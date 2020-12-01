فيديو.. عوض تاج الدين: الزيادة فى إصابات كورونا بمصر متوقعة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الزيادة فى عدد إصابات كورونا فى مصر متوقعة، مؤكدًا أن كثير من الحالات بسيطة تحتاج للعلاج فى المنزل.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شدة الحالات التى تدخل المستشفيات متفاوتة، لافتًا إلى أن المستشفيات مجهزة بشكل جيد، كما أن الأطقم الطبية اكتسبت خبرة منذ التعامل مع الموجة الأولى. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الرئيس السيسى يتابع حالات كورونا وتوافر الأجهزة والدواء بشكل مستمر، مكررا ما أكده الرئيس بأن الإجراءات الاحترازية هى اللقاح الحقيقى والأكثر آمانًا.

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