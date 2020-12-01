الخميس.. بدء جولة الإعادة للمرحلة الثانية للمصريين بالخارج

تبدأ فعاليات الجولة الثانية من الإعادة الخميس المقبل، بعد غد الخميس عملية تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات يومى 3 و4 ديسمبر الموافقين بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكترونى لطباعتها، وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التى تتلقها خلال أيام الاقتراع فى الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.
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وتمكنت من طباعة بطاقات الاقتراع التى يستخدمها الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى تلك الجولة، كما تم طباعة الأوراق الانتخابية من محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ونماذج الحصر العددى للجان الانتخابية والحفظ.
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