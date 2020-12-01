وزير الزراعة: الشهادة الدولية لمراكز تجميع الألبان تتكلف 50 ألف جنيه تتحملها الدولة

قال السيد القصير وزير الزراعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالأمن الغذائي زراعي وحيواني مع الاهتمام بصحة وسلامة الانسان.

وأضاف القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مراكز تجميع الألبان لم تحظى باهتمام الفترات الماضية ومع العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتطور السريع للمراكز.

وتابع أن أصحاب المراكز يحصلون على دعم غير عادي وشهادة الصلاحية الدولية للمركز تمنح اللبن أفضلية في المنتجات ويسهل توزيعه ويزيد الطلب عليه.

وأكد أن الشهادة الدولية لمركز تجميع الألبان تتكلف 50 ألف جنيه والرئيس وجه بتحمل تكلفة الشهادة مشيرا إلى ان مصر لديها اكتفاء ذاتي في الألبان والدواجن والأسماك وما يتم استيراده اللبن البودرة فقط.

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