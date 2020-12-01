وزير الزراعة: الشهادة الدولية لمراكز تجميع الألبان تتكلف 50 ألف جنيه تتحملها الدولة

قال السيد القصير وزير الزراعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالأمن الغذائي زراعي وحيواني مع الاهتمام بصحة وسلامة الانسان.
وأضاف القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مراكز تجميع الألبان لم تحظى باهتمام الفترات الماضية ومع العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتطور السريع للمراكز.
وتابع أن أصحاب المراكز يحصلون على دعم غير عادي وشهادة الصلاحية الدولية للمركز تمنح اللبن أفضلية في المنتجات ويسهل توزيعه ويزيد الطلب عليه.
وأكد أن الشهادة الدولية لمركز تجميع الألبان تتكلف 50 ألف جنيه والرئيس وجه بتحمل تكلفة الشهادة مشيرا إلى ان مصر لديها اكتفاء ذاتي في الألبان والدواجن والأسماك وما يتم استيراده اللبن البودرة فقط.
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وأوضح السيد القصير وزير الزراعة أننا ننتج 2 مليون طن أسماك ومتوسط استهلاك المواطن المصري من الأسماك أعلى من الاستهلاك العالمي.
وأكد أن مشروع المليون ونصف مليون فدان يهدف لزيادة الرقعة الزراعية ويولي الرئيس أهمية كبرى للزراعة مؤكدا أننا نمتلك مساحات متعددة للاستصلاح الزراعي مشير إلى أن مصر لم تواجه أي أزمة غذائية خلال أزمة كورونا.
وقال إن وزيرة الزراعة في جنوب السودان والتي كانت في زيارة لمصر أبدت انبهارها بما شاهدته في مصر من تطور على كل الأصعدة وتم الاتفاق على مساعدة دولة جنوب السودان في ملف البحوث الزراعية والصحة النباتية والحيوانية والعديد من الملفات الزراعية.
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