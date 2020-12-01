الاتحاد يتقدم بهدف لرزاق سيسيه

تقدم الاتحاد السكندري بهدف على الأهلي في الشوط الأول للمباراة المقامة حاليا بينهما باستاد السويس الجديد في نصف نهائي بطولة كأس مصر، وسجل هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه في الدقيقة 35 مستغلا خطأ دفاعي فادح.

وقدم الاتحاد شوط أول جيد على صعيد الحماس وكذلك الانتشار وسط الملعب.

وفي المقابل بدا الأهلي في غير حالته حيث أثرت أفراح دوري أبطال أفريقيا على تركيز اللاعبين.

أخطر فرصة للأهلي في الشوط أهدرها مروان محسن مهاجم الفريق بعد أن تسلم تمريرة حسين الشحات لينفرد ولكنه فشل في التعامل معها وأطاح بها أعلى العارضة.

أما الاتحاد فقد استغل خطأ دفاعي للأهلي انفرد على إثره سيسيه بمرمى محمد الشناوي ولم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.