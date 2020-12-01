فيديو.. الإفتاء: نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل حرام شرعا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، فى الفيديو الذى نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعى لزيادة التفاعل تعليقا أو إعجابا أو مشاركة عمل محرم شرعا وهو مجرم قانونا لأن فيه إشاعة للفاحشة فى المجتمع.
واستندت الدار إلى قول الله تعالى: "إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
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