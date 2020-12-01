صور .. الأنبا تادرس يرأس صلاة جنازة القمص صموئيل يوسف ببورسعيد  

جدة - نرمين السيد - أدى الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد، وتوابعها، اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة للقمص صموئيل يوسف موسى سكرتير نيافته، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل الكاتدرال ببورسعيد، شاركه فى الصلاة لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية.





وتقدم الأنبا تادرس بخالص العزاء للأسرة، راجيا من الله نياحا لروحه الطاهرة فى أحضان أبائنا القديسين. ومن جانبها، تقدمت الأسرة بوافر الشكر للأنبا تادرس مطران بورسعيد ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام، ولكل من تفضل بمواساة الأسرة وتقديم واجب العزاء.

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