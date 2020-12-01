اللواء محفوظ مرزوق: التدريبات «ميدوزا 10» تهدف لتأمين قناة السويس وحماية الثروات الاقتصادية

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن التدريبات العسكرية ميدوزا 10 نتيجة مباشرة لزيارة الرئيس السيسي لليونان لدعم التعاون العسكري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن القيادة السياسية تعمل على توسيع العلاقات الاستراتيجية مع قوى متعددة لمواجهة التهديدات.

ولفت اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق إلى أن مصر في حاجة لتكتلات مشتركة مع الدول التي تشاركنا نفس التحديات.

إقرأ أيضًا.. مدير منطقة سقارة: فتاة الفوتوسيشن كانت بتسوق لنفسها وليس للسياحة