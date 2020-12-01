اللواء محفوظ مرزوق: التدريبات «ميدوزا 10» تهدف لتأمين قناة السويس وحماية الثروات الاقتصادية

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن التدريبات العسكرية ميدوزا 10 نتيجة مباشرة لزيارة الرئيس السيسي لليونان لدعم التعاون العسكري.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن القيادة السياسية تعمل على توسيع العلاقات الاستراتيجية مع قوى متعددة لمواجهة التهديدات.
ولفت اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق إلى أن مصر في حاجة لتكتلات مشتركة مع الدول التي تشاركنا نفس التحديات.
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وأضاف اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، أن أهمية البحر المتوسط لا تكمن في الغاز فقط وإنما في حجم الحاويات العابرة، مؤكدا أن النقل البحري مهم جدا.
ولفت إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة تستهدف تأمين قناة السويس وحماية الثروات الاقتصادية.
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