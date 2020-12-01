الأهلى يعبر إلى نهائي الكأس بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين

فاز النادى الأهلى على فريق الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، فى المبارة الذى جمعت بينهم فى نصف نهائى كأس مصر.

وتقدم الاتحاد فى البداية على الأهلي في الشوط الأول، عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقة 35 مستغلا خطأ دفاعي فادح، ومن ثم تعادل الأهلى عن طريق ضربة ثابتة مررها علي معلول لأفشة يقابلها بتسديدة قوية تسكن على يسار عماد السيد إلى داخل الشباك، وسجل حمدى فتحى هدف بالرأس فى الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وتأهل النسر الأحمر إلى مباراة النهائى ويقابل فريق طلائع الجيش، بعد فوز الأخير على نادى الزمالك بنفس نتيجة مباراة الأهلى وهى 2/1.

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وقدم الاتحاد شوط أول جيد على صعيد الحماس وكذلك الانتشار وسط الملعب، وفي المقابل بدأ الأهلي في غير حالته حيث أثرت أفراح دوري أبطال أفريقيا على تركيز اللاعبين، لكن تغير الحال الشوط التانى بعد إجراء بعض التعديلات فى الخطة، وعاد المارد الأحمر وحقق الفوز على الفريق السكندري.

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