يوضح تحيا مصر أسعار كارت اتصالات فكة 2020 وأكواد اتصالات مصر للشحن السريع ومختلف الخدمات حتى يتمكن عملاء اتصالات مصر من الحصول على الخدمات التى يحتاجونها وتنفيذها في دقيقة دون الحاجة للذهاب للفروع.
كروت اتصالات مصر
كارت شحن اتصالات فكة 50 قرش يعطي لك 5 دقائق لأي رقم اتصالات حتى منتصف الليل.
كارت شحن اتصالات فكة ب 1 جنية يعطي لك 30 دقيقة لمدة ساعه 60 دقيقة من وقت الشحن.
كارت شحن اتصالات فكة ب 1.5 جنية يعطي لك 120 دقيقة لمدة ساعتين من وقت الشحن.
كارت اتصالات فكة ب 3 جنيه يعطي 150 دقيقة للاتصالات لمدة 22 ساعة.
سعر كروت شحن اتصالات
كارت اتصالات 10 جنية يعطي لك 450 دقيقة او ميكسات وصالحة لمدة 7 أيام من تاريخ الاشتراك في الباقة ويمكنك الاشتراك في الباقة عن طريق الاتصال ب *118# وإختيار شحنتك.
كارت اتصالات 15 جنية يعطي لك 750 دقيقة او ميكسات وصالحة لمدة 7 أيام من تاريخ الاشتراك في الباقة ويمكنك الاشتراك في الباقة عن طريق الاتصال ب *118# وإختيار شحنتك.
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كارت اتصالات 25 جنية يعطي لك 1100 دقيقة او ميكسات وصالحة لمدة 14 أيام من تاريخ الاشتراك في الباقة ويمكنك الاشتراك في الباقة عن طريق الاتصال ب *118# وإختيار شحنتك.
كارت اتصالات 30 جنية يعطي لك 700 دقيقة او ميكسات وصالحة لمدة 28 يوم من تاريخ الاشتراك في الباقة ويمكنك الاشتراك في الباقة عن طريق الاتصال ب *118# وإختيار شحنتك.
كارت اتصالات 50 جنية يعطي لك 1300 دقيقة او ميكسات وصالحة لمدة 28 يوم من تاريخ الاشتراك في الباقة ويمكنك الاشتراك في الباقة عن طريق الاتصال ب *118# وإختيار شحنتك.
اكواد اتصالات
كود معرفة الرقم من اتصالات # 947*
كود الاستعلام عن الرصيد اتصالات # 555* أو # 888*
كود شحن رصيد عن طريق الكارت اتصالات # 556* رقم الكارت * أو الاتصال بـ 555
كود لمعرفة نظام خطك من اتصالات الاتصال بـ 555
كود تغير نظامك من اتصالات الاتصال بـ 525 بتكلفة 25 قرش للمكالمة كاملة
كود خدمة العملاء اتصالات الاتصال بـ 333
كود الاتصال بخدمة العملاء من التليفون الأرضي من اتصالات الاتصال بـ 0235346333
الاتصال بخدمة العملاء من أي شبكة اخرى الاتصال بـ 01111234333
كود الاتصال بخدمة العملاء من خارج مصر الاتصال بـ 201111234333
كود الخط الساخن لخدمة عملاء اتصالات الاتصال بـ 16511
كود الدعم الفني اتصالات الاتصال بـ 02/35346333 أو 02/35346377
كود باقات الأنترنت اتصالات # 566*
كود رسائل ضبط باقات الأنترنت اتصالات # 566*واتباع الخطوات
كود إلغاء باقات الأنترنت اتصالات# 2375*566*
اكواد اتصالات 2020
كود معرفة استهلاك باقات الإنترنت من اتصالات# 5*558*
كود تجديد باقة الأنترنت نفسها من اتصالات # 121*556*
كود الاشتراك في باقة نت فئة 5 جنية من اتصالات # 111*556*
كود الاشتراك في باقة نت فئة 10 جنية من اتصالات # 112*556*
كود الاشتراك في باقة نت فئة 15 جنية من اتصالات # 1133*556*
كود الاشتراك في باقة نت فئة 25 جنية من اتصالات # 11344*556*
كود الاشتراك في باقة نت فئة 50 جنية من اتصالات # 11345*556*
كود الاشتراك في باقات كونكت من اتصالات # 350*
كود تغير النظام من اتصالات الاتصال بـ 525
كود تحويل الرصيد من اتصالات # المبلغ * الرقم * 557*
كود تجديد الباقة قبل موعدها من اتصالات # 807*
كود تحويل الرصيد لنظام الفاتورة من اتصالات # 770*
كود دفع الفاتورة من اتصالات # 404*
كود الاشتراك أو إلغاء خدمة الكول تون من اتصالات الاتصال بـ 1500 أو # 5*15*
كود رسائل الضبط من اتصالات # 100*
كود معرفة رمز الباك من اتصالات الاتصال بـ 500 ثم الضغط على رقم2
كود اتصالات كاش من اتصالات # 777* أو الاتصال على 778
كود باقات المكالمات من اتصالات # 688*
كود معرفة الاستهلاك من اتصالات # 852* أو # 838*
كود الاتصال على حساب الغير من اتصالات # رقم الهاتف
كود معرفة الاستهلاك دقائق اتصالات # 1*558*
كود معرفة الاستهلاك دقائق الشبكات الاخرى # 4*558*
كود تجديد باقة حكاية قبل الميعاد من اتصالات # 2*851*
كود تجديد باقة حكاية مكس من اتصالات # 708*
كود معرفة عدد المكسات المتبقية من اتصالات من اتصالات # 838*
كود إلغاء خدمة الكول تون من اتصالات من اتصالات # 7 * 911 *
كود إلغاء خاصية هذا الرقم غير صحيح أو هذا الرقم غير موجود بالخدمة اتصالات #21#
كود سلفني شكرا من اتصالات # 911*
كود كلمني شكرا من اتصالات # الرقم * 111*
كود الكول الكبير من اتصالات # 787*
كود الاشتراك أو إلغاء خدمة الأخبار العاجلة من اتصالات # 166* أو إرسال رسالة فارغة لـ 29
كود معرفة أحدث العروض من اتصالات الاتصال بـ 500
كود الإلغاء خدمة معرفة الرصيد بعد كل مكالمة من اتصالات إرسال " 1 " إلى " 7310 "
دليل أكواد حكاية مكس اتصالات # 844*
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