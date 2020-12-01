لجنة مكافحة كورونا: أعداد الإصابات في زيادة.. وأجهزة التنفس الصناعي كافية

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إنه بعد حصول أي لقاح من جهات محايدة على موافقة سيتم التعاقد عليه وتوفيره في مصر.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مصل له مميزات وعيوب وهناك مقارنة بين اللقاحات المعلن عنها.
ولفتت إلى أن هناك زيادة في حالات كورونا وهو أمر متوقع مع دخول فصل الشتاء مع حدوث نوع من التهاون مع الإجراءات الاحترازية والوقاية خير من أي علاج والحل هو تجنب الإصابة من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
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وأوضحت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لم يثبت على مستوى العالم عودة الإصابة إلا في حالة واحدة ومن الممكن أن تستمر المسحة إيجابية لمدة 90 يوما ولكن دون خطورة وهو ما يحدث بعض اللبس.
وأكدت أن هناك أعراض تمتد بعد الإصابة بكورونا مثل السعال والصداع، مشيرة إلى أنها هناك استعدادات لفيروس كورونا منذ بداية الموسم.
وأضافت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: «لدينا أجهزة تنفس صناعي كافية ولبس هناك حاجة لأجهزة أخرى».
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