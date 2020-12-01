بنك القاهرة يكشف عدد عملائه.. ومصير محافظ التجزئة 2021

كشف حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة عن مصير القروض المستهدفة في 2021 مشيرًا إلى أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغت ٣٢ مليار جنيه، موضحًا أن بنك القاهرة يستهدف نمو حتى ٣٦ مليار جنيه بنهاية العام المقبل.

عدد عملاء بنك القاهرة



وأكد إن عدد العملاء بالبنك بلغت ٣ مليون، مشيرا إلى البنك قام بإصدار نحو نصف مليون بطاقة ميزة بينما بلغ عدد البطاقات بالبنك نحو ٢ مليون بطاقة.

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وأشار إلى أن بنك القاهرة عزم على تمويل عدد من الشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المحفظة حققت نمو ١٣ مليار جنيه خلال ٢٠٢٠، فضلا عن استهداف زيادة ٩ مليارات جنيه العام القادم.

