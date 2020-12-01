رئيس مجلس الشيوخ يلتقي النائبة جهاد ابراهيم

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بالنائبة الدكتور جهاد إبراهيم، بمكتبه بمقر مجلس الشيوخ.

وكشفت النائبة جهاد إبراهي عن تفاصيل اللقاء، حيث أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بجهود النائبة وأنها مصدر طاقة إيجابية له، كما عبرت له عن فخرها به.

وتابعت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أحلي حاجة حصلتلي في يومي النهاردة، إني قابلت شخصية وطنية مفعمة بالحياة والجمال عن معالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اتحدث رئيس مجلس الشيوخ واقسم بالله اقسم بالله كنت في قمة سعادتي لما قالي انتي أعطيني طاقة ايجابية واسعدتيني جدا وانا اعرفك من زمان وياما قعدنا في مؤتمرات جنب بعض".

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وأضافت: "شكرا يارب إن بصمتي وطاقتي مسمعة وواصلة لكل الشخصيات العظيمى في مصر فرحتني معالي المستشار الله يفرح قلبك ويفرح مصر ومليار مبروك معالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ".