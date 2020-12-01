صور.. محافظ بورسعيد يعزى فى وفاة القمص صموئيل يوسف

جدة - نرمين السيد - وأعرب المحافظ خلال الزيارة عن حزنه الشديد لوفاة القمص صموئيل، الذى كان له دور بارز ومهم خلال الفترة الماضية. من جانبه، قدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، الشكر للمحافظ وأعربوا عن تقديرهم لزيارته لتقديم التعازى.

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