فيديو .. الغرف التجارية : قرار تحديد غلق المحال يهدف إلى تنظيم الحياة

جدة - نرمين السيد - قال محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قرار تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، كان ضروريا للتقليل من استهلاك الطاقة، إضافة إلى أن هناك من كان يتضرر من الفتح على مدار 24 ساعة، نظرا لوجود أعمال للمواطنين فى الصباح.





وفى مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، أوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار الصادر من وزير التنمية المحلية، بصفته رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، يحدد مواعيد إغلاق المحال التجارية 10 مساء فى الشتاء، على أن يكون الغلق يومى الخميس والجمعة فى الساعة 11 مساء، كما ستغلق المطاعم والمقاهى الساعة 12 صباحا، ويومى الخميس والجمعة الساعة 1.

وتابع الفيومى، أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، درست المواعيد الخاصة بفتح المحال وغلقها منذ فترات كبيرة، مضيفا: "نحن فى حاجة إلى أن تكون شوارع العاصمة بها هدوءا نسبيا، كما أن القرار يهدف إلى تنظيم الحياة".

وأشار إلى أنه كان هناك تجربة فى السابق ولكنها لم تنجح وتم إلغاؤها، لأن الإغلاق كان مبكرا فى السادسة مساءً.

وتابع أنه لا يوجد آلية لتمديد المواعيد ولكن محافظة الإسكندرية من الممكن، أن تطلب تمديد الإغلاق ساعة، وسيكون هناك مرونة فى ذلك.

وعن مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية، أشار الفيومى إلى أنها تبدأ من الساعة 8 صباحا لـ 6 مساءً ، بينما الموجودة بـ مناطق حرفية لا تخضع لذلك، مبينا أن هناك نسبة رضا على قرار مواعيد الإغلاق والفتح بواقع 99%.