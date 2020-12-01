فيديو.. جهود الدولة لتطوير التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو يستعرض جهود الدولة لتطوير التعليم الفنى لتكون وجهة تصنيع عالمية.





وتناول الفيديو إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية التى تقوم على شركات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتى توفر أحسن تطبيق عملى وتخرج عمالة فنية بجودة عالمية. ولمعرفة تفاصيل العام الدراسى الجديد عن طريق منصة التعليم المصرى من خلال الضغط هنا.

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