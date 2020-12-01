مستشار الرئيس للصحة: زيادة إصابات كورونا فى مصر متوقعة ولكن ليست متسارعة 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، إن الوضع الحالي لإصابات فيروس كورونا فى مصر به زيادة فى عدد الحالات، وهى زيادة متوقعة ولكنها ليست متسارعة، ومنها حالات كثيرة بسيطة يجرى علاجها فى المنازل، مؤكدا أن مستشفيات العزل فى حالة استعداد مع توافر كل وسائل التشخيص والعلاج.
وأضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج حضرة المواطن، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر فضائية الحدث اليوم، أن الحالات المصابة حاليا بالمقارنة لحالات الإصابة فى الموجة الأولى متفاوتة بعض الشيء، وهو متوقع فى مثل هذه الظروف، وأن الحالات التى يكون لديها أمراض مصاحبة أو مزمنة مثل السكر أو مشاكل القاب تكون شديدة فى بعض الأحيان.
وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن الأهم من ذلك هو الاستعداد للتعامل مع هذه الحالات فى وجود وسائل العلاج المتاحة، والخبرة التى حصل عليها الكوادر الطبية من الحالات السابقة، تعطيهم الفرصة فى التعامل مع هذه الحالات، فالمرضى بصرف النظر عن شدة المرض وحدته وهذه موجودة فى بعض الحالات، هناك أساليب للمعالجة والتعامل معها.
وأكد مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع الحالات بكل دقة فى كل الأوقات، ويستفسر عن كل الأوضاع، والتعرف باستمرار على عدد الحالات المصابة، وتوافر الأجهزة المساعدة وأجهزة التنفس الصناعى، وتوافر الدواء.
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