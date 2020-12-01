أحمد موسى عن فوز الأهلي على الاتحاد: كالعادة أفشة وأفشة وأفشة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأهلي فاز على الاتحاد السكندري وتأهل لنهائي كاس مصر ليواجه طلائع الجيش في النهائي.

وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، كالعادة أفشة وأفشة وأفشة .. أحرز هدف التعادل وتقدم حمدي فتحي بهدف الفوز.

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قال الإعلامي أحمد موسى أن فريق طلائع الجيش حقق مفاجأة كبرى بفوزه على الزمالك والصعد لنهائي كأس مصر منتظرا الفائز من الأهلي والاتحاد.

وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مكنتش حابب اتكلم عن خروج الزمالك من كأس مصر ومن خلال متابعتي نؤكد أن طلائع الجيش حقق مفاجأة فهو يمتلك لاعبين ومدير فني محترمين.

وأضاف قائلا أتمنى ان تعود الروح لنادي الزمالك بعد ساعات من ظروف عاشها النادي وتولي لجنة جديدة إدارة النادي الفترة المقبلة.