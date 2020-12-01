بنك مصر يمول المشروعات الصغيرة بقيمة 1.2 مليار جنيه



أكد شريف البحيري، أحد المسئولين في بنك مصر، إن بنك مصر منح تمويلات بنحو 1.2 مليار جنيه في منتجات القروض الرقمية خلال 3 شهور فقط إطلاقه، كما وفر بنك مصر اتلقرض الديجيتال والذي لاقي إعجاب الكثيرون وأقبله على شرائه.

القرض الرقمي من بنك مصر

أقبل الكثير من المواطنين على القرض الرقمي لأنه عمل البنك على ترويجه من خلال 3 محاور وهي الترويج للقرض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بمشاهدة مرتفعة وانخفاض قيمة حملتها الإعلانية مقابل الوسائل الأخرى.

وأضاف البحيري أن المحور الثاني يتمثل في ترويج الموظفين للقرض بالفروع وإطلاع العملاء على تفاصيله، أما المحور الثالث فجاء من العملاء نفسهم في تواصلهم مع الآخرين عن سهولة حصولهم على القرض خلال 5 أيام دون الذهاب للفروع بمجرد تقديم خمس مستندات فقط.

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والجدير بالذكر أن بنك مصر يعمل حاليا مع البنك المركزي لإطلاق أول بنك رقمي قبل نهاية 2021 وذلك بعد الانتهاء من إجراءات السيستم.