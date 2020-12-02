جونز يفتتح أهداف ليفربول ضد أياكس بالدقيقة 58 بدورى الأبطال.. فيديو

أحرز كورتيس جونز، فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الهدف الأول في شباك ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بعد خطأ فادح من الحارس أونانا، بالدقيقة 58 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتواجد النجم المصرى محمد صلاح فى تشكيل ليفربول الأساسى لمواجهة اليوم.

تشكيل ليفربول ضد أياكس..

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع: ويليامز - ماتيب - فابينيو - روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم - جونز - هندرسون

خط الهجوم: جوتا - محمد صلاح – مانى

ويرغب محمد صلاح ورفاقه، في قيادة ليفربول لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة الأخيرة من أتالانتا الإيطالي بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية من البطولة.

ويأمل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول في الفوز بمباراة الليلة، التي تعد غير سهلة بالنسبة للريدز، بعد فوزهم في مباراة الذهاب بصعوبة بهدف نظيف، لإضافة 3 نقاط ثمينة إلى رصيد الريدز، لتعزيز صدارتهم للمجموعة الرابعة، حيث أنهم مهددين بفقدان الصدارة في حالة فوز ضيفهم الهولندي.

لم يخسر ليفربول أمام منافسين هولنديين في آنفيلد، حيث فازوا خمس مرات وتعادلوا مرتين وفي سبع مواجهات. من بينهم التعادل مع أياكس 2-2 عام 1966.

بشكل عام، لم يخسر ليفربول في آخر 14 مباراة ضد منافس هولندي، منذ الهزيمة 5-1 أمام أياكس في أمستردام عام 1966.

فاز كلوب في جميع مواجهاته الثلاثة السابقة ضد أياكس، وأول مباراتين كانا أثناء توليه تدريب بوروسيا دورتموند.