“رسمياً” تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% بجميع المصالح الحكومية بهذه المحافظة و25% بمحافظات أخرى

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محمد سياف - ابو ظبي - صدرت توجيهات لجميع المحافظين بـ تخفيض أعداد الموظفين بسبب أزمة كورونا، وأصبحت السلطة الآن للمحافظين، حيث كلف رئيس الوزراء جميع المحافظين باتخاذ ما يلزم لمواجهة فيروس كورونا وبحسب ما تقتضية الأحوال في المحافظة، كما أعطى الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة بسبب حالة الطقس أو لأسباب أخرى مثل ظهور حالات كورونا في بعض المدارس.

تخفيض أعداد الموظفين في جميع المصالح الحكومية بهذه المحافظات

وأصدرت بالفعل بعض المحافظات قراراً بخفض أعداد موظفي الحكومة في المصالح الحكومية، كما أعطى القرار الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وبشرط عدم الإضرار على سير العمل أو الإخلال بمصالح المواطنين.

واليوم أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قراراً بـ تخفيض أعداد الموظفين بيوان المحافظة وجميع الأحياء والجهات التابعة لها، على أن يكون التخفيض بنسبة 50%، وبالتبادل بين العاملين في الجهة الحكومية، ووفق رؤية رئيس كل جهة إدارية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، والذي يأتي ضمن الإجراءات الإحترازية تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا.

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وفي سياق متصل أصدر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون والذي أصيب مؤخراً بفيروس كورونا قراراً بتخفيض أعداد العمالة في جميع المصالح الحكومية بالمحافظة بنسبة 25%، كما أن محافظة القاهرة هى الأعلى من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا، والمنوفية من المحافظات المتوسطة من ناحية أعداد المصابين.