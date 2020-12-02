انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة لاعب ونجم بتروجيت واتحاد الشرطة السابق منذ قليل بشكل مفاجئ في الملعب أثناء الإستعداد لمباراة كرة قدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان منذ قليل عن وفاة لاعب ونجم بتروجيت السابق محمد الفكهاني منذ قليل، والذي كان يلعب بنادي بتروجيت واتحاد الشرطة، وإبن محافظة بني سويف، وجاءت وفاته بشكل مفاجئ اليوم أثناء استعداد للعب مباراة ودية مع أصدقاءه.

وفاة لاعب ونجم بتروجيت السابق واتحاد الشرطة منذ قليل بشكل مفاجئ

وقال رئيس نادي الشبان المسلمين و عضو لجنة الحكام الرئيسية توني عثمان، أن محمد الفكهانى توفي اليوم إثر أزمة قلبية وتوقف عضلة قلبة بشكل مفاجئ وكان يتسعد للعب الكرة مع أصدقائه، وأثناء استعداده سقط مغشياً عليه، وأضاف أنه تم إجراء محاولات لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لمستشفى خاصة.

وأضاف توني عثمان في بيان له منذ قليل عن وفاة لاعب ونجم بتروجيت السابق، أن “محمد الفكهاني” بدأ مسيرته بنادي تليفونات في بني سويف ثم انتقل بعد ذلك إلى عدد من الأندية بالدوري الممتاز، وأبرز هذه الأندية نادي بتروجيت ونادي اتحاد الشرطة.

اقرأ أيضاً:

زيادة جديدة في إصابات ووفيات كورونا في أول أيام ديسمبر

“رسمياً” تخفيض أعداد الموظفين بجميع المصالح الحكومية بنسبة 50% بهذه المحافظة و25% بأخرى

بيان عاجل من النيابة العامة المصرية بشأن مقتل ريجيني وإيطاليا تتهم 5 أفراد من جهات أمنية

“رسمياً” مواعيد غلق وفتح المحلات والمولات التجارية والكافيهات

وأشار إلى أن الفكهاني أنهي مسيرته الكروية الموسم الماضي، وأنه كان يتجه إلة إنشاء أكاديمية لبراعم كرة القدم.