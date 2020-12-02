زيادة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ا ديسمبر والإجمالي يسجل 116303 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر، وذلك وسط زيادة ملحوظة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفي ظل تزايد الأعداد أعلنت الدكتورة هالة زايد أن المستشفيات الخاصة هي شريك أساسي في مواجهة فيروس كورونا، وأعلنت عن نقل بروتوكولات علاج كورونا إلى جميع العاملين في الصحة بالقطاع الخاص، وتلبينة كافة احتياجات المستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية لازمة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ا ديسمبر

ووفق البيان اليومي لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 98 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 102816 حالة، وتؤكد الصحة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 392 حالة إصابة جديدة، بزيادة 22 حالة عن الأمس، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 116303 حالة.

كما سجلت الصحة اليوم 16 حالة وفاه، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6666 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، كما أنها تراقب الموقف بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك من خلال فرق الرصد والترقب المنتشرة بجميع المحافظات.

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وفي ظل تزايد أعداد مصابي كورونا، أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قراراً بتخفيض أعداد الموظفين العاملين في جميع المصالح الحكومية بنسبة 50%، وأصدر محافظ المنوفية قراراً مماثلاً بتخفيض أعداد العاملين الحكوميين بالمحافظة ولكن بنسبة 25%.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعلنت أن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا هي القاهرة يليها الإسكندرية ثم الغربية ثم الأقصر، كما كانت محافظات المنوفية وسوهاج وأسوان متوسطة الإصابات، والمحافظات الأقل إصابة هي الإسماعيلية والسويس والمنيا وجنوب سيناء.